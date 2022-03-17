Великий исход: Кто из звёзд спорта сменил Instagram на Telegram Российский мессенджер активно осваивают Артём Дзюба, Валерий Карпин, Камила Валиева, Никита Нагорный и другие наши атлеты. 16 марта, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © t.me / azagitova_official, © Wikipedia, © t.me / varechkasubbotina21

Блокирование "Инстаграма" в России создало сложности не только для провокаторов, продвигавших в нём антироссийскую повестку, но и для целого ряда вполне аполитичных блогеров и активных пользователей этой соцсети. В число последних входило и множество отечественных звёзд спорта, которые не только рассказывали о своей жизни таким образом, но и общались с целым рядом подписчиков. Теперь же пришёл новый тренд — активный переход в "Телеграм". Лайф рассказывает, кто из звёзд российского спорта уже обзавёлся каналами и общается с поклонниками в мессенджере.

Валерий Карпин

Теперь написать тренеру нашей футбольной сборной: "Валера, верим!" можно и в его телеграм-канале. Пока Валерий Карпин не балует своих подписчиков постами, но его можно понять, ибо работы сейчас у него прибавилось (к национальной команде добавился "Ростов", где он теперь тоже за главного). Впрочем, в свойственной ему ироничной манере Карпин показал своё "рабочее место" в автобусе.

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин. Фото © Telegram / ВАЛЕРИЙ КАРПИН | официальный

Радости поклонникам тренера может добавить и тот факт, что к каналу он прикрепил ещё и чат, где могут переписываться болельщики. А может быть, и сам Карпин рано или поздно туда что-нибудь напишет. Сейчас у канала, который был создан 11 марта, более 10 тысяч подписчиков.

Артём Дзюба

Фото © Wikipedia

Разумеется, что не мог обойти стороной массовую "миграцию" из "Инстаграма" в "Телеграм" и один из самых популярных и уж точно самый обсуждаемый футболист страны — Артём Дзюба. Возможно, на полях мессенджера он будет ещё более активен в написании самых разных посланий, а может, даже и Карпину что-то ответит. Пока, правда, форвард не очень активен в ведении канала, созданного 13 марта.

"Всем привет! Решил завести телеграм-канал. Будем на связи", — написал Дзюба в первом сообщении.

Всего в канале два поста. Второй посвящён тому, что всегда нужно беречь своих близких. Вероятно, это отсылка к теме, почему Дзюба попросил Валерия Карпина не вызывать его в сборную России на ближайший сбор в Москве. Кстати, в противостоянии Карпин — Дзюба в "Телеграме" лидирует пока форвард, ибо подписчиков у него на три тысячи больше.

Камила Валиева

Звёздочка пекинской Олимпиады Камила Валиева также не осталась в стороне. Правда, в "Телеграме" 15-летняя ученица Этери Тутберидзе появилась достаточно давно в сравнении с Дзюбой или же Карпиным. Юная фигуристка начала вести канал в мессенджере ещё в конце февраля. В нём она делится не только своими мыслями, но и самыми разными фотографиями и даже небольшими видео. Не оставила она без комментариев и самый главный скандал в своей короткой карьере.

"Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира", — написала в одном из сообщений Валиева.

И если Дзюба с Карпиным едва-едва перевалили за 10 тысяч подписчиков, то поклонников у юной и стойкой фигуристки оказалось куда больше. Сейчас у её канала почти 127 тысяч фолловеров. Вообще, стоит отметить, что российские фигуристы достаточно активно освоили "Телеграм".

Алина Загитова

Фото © t.me / Алина Загитова

Алина Загитова — яркий пример того, что даже после блокировки "Инстаграма" можно продолжать активно общаться со своими подписчиками. В появившемся в конце февраля канале регулярно можно увидеть самые разные посты. Причём не только с текстом и фотографиями. Место нашлось и привычным для "Телеграма" "кружочкам", которые легко могут заменить для всех почитателей "Инстаграма" режим сториз.

Правда, по числу подписчиков Загитова юной коллеге Валиевой проигрывает значительно. У её канала 76 тысяч подписчиков, однако нет сомнений, что это число будет ежедневно увеличиваться.

Александра Трусова

Фото © t.me / avtrusovaofficial

А вот наибольшее число подписчиков у Александры Трусовой. Как оказалось, не только по числу четверных прыжков в одной программе ей суждено стать лидером, но и на ещё одном поле деятельности. Пока свой канал она наполняет не так активно, как Алина Загитова, но зато балует подписчиков новыми небольшими видео и фотографиями. Последняя посвящена её появлению на матче Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), где она произвела первое вбрасывание.

Сейчас у канала Александры Трусовой около 136 тысяч (!) подписчиков. В заочном споре с остальными конкурентками она явный лидер. Даже олимпийская чемпионка Анна Щербакова не может похвастать такой внушительной телеграм-аудиторией (у последней 114 тысяч подписчиков). Евгения Медведева в этом вопросе также не конкурент Трусовой. У неё даже 100 тысяч фолловеров не набралось. Пока что.

Александр Большунов

Фото © t.me / SanSanychBolshunov

Трёхкратный олимпийский чемпион и знаменосец нашей сборной на закрытии Игр в Пекине Александр Большунов также теперь в "Телеграме". Ему, конечно, далеко до числа подписчиков фигуристок, однако для старта очень хорошие цифры: буквально за пару дней в его канале появилось 32 с лишним тысячи подписчиков. Пока что Большунов не так активен в Сети, как на дистанции и в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо.

К слову, лыжники достаточно активно, как и все другие спортсмены, осваивают "Телеграм". Свой канал завела и молодая звёздочка Вероника Степанова, которая продолжает зажигать и после закрытия "Инстаграма", где она не давала спуску никому. Вот, к примеру, её высказывание на тему увольнения члена НОК Норвегии Ваттердаля, о котором мы вам рассказывали.

"Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалем, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне. Ваш, господин Ваттердаль, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения — сильный шаг, я его ценю!", — написала Степанова.

Сейчас число её подписчиков приближается к 17 тысячам. Это значительно больше, чем у новоиспечённой победительницы Кубка мира Натальи Непряевой. Впрочем, лучшая лыжница планеты пока совсем не радует постами и публикациями своих подписчиков, которых у неё чуть больше 6,5 тысячи.

Дина и Арина Аверины

Фото © t.me / arishadina98

Королевы художественной гимнастики Дина и Арина Аверины тоже теперь стали частью большой телеграмной семьи. Примечательно, что, как и в "Инстаграме", они не стали заводить отдельные страницы, а вместе ведут свой канал. Создали они его буквально недавно — 11 марта, но уже успели обзавестись почти 20-тысячной армией читателей. Пока, правда, в нём гораздо больше фотографий.

Впрочем, у Авериных в канале открыты комментарии, а сами они не стесняются предлагать своим подписчикам различные активности. К примеру, в чате с болельщиками сестрички делились своими фотографиями, сделанными в определённые даты, которые напишут подписчики. Чем не настоящий интерактив с фанатами?

Варвара Субботина

Фото © t.me / varechkasubbotina21

Настоящий секс-символ отечественного синхронного плавания также, что называется, в деле! Варвара Субботина, пожалуй, взялась за ведение своего канала активнее всех остальных спортсменов. Бросившись с места в карьер, она почти сразу включила комментарии и принялась общаться с болельщиками. В "Телеграме" спортсменка просит посоветовать ей хорошие сериалы, делится снимками еды и, разумеется, себя любимой.

Однако пока совсем не радует число подписчиков нашей очаровательной и великолепной синхронистки. У канала Субботиной сейчас менее тысячи фолловеров. Нужно срочно это исправлять!

Никита Нагорный

Фото © t.me / nikitanagornyy

Не менее активно свой канал ведёт и Никита Нагорный. Олимпийский чемпион Токио также решил в мессенджере найти альтернативу "Инстаграму" и достаточно регулярно балует своих подписчиков самым разным контентом. От фотографий, сделанных в обычное время, до опросов, что хотят его поклонники видеть в канале и чего нужно добавлять.

Не забывает Нагорный и делиться с подписчиками своего телеграма историями, которые он выкладывает в "Ютубе". Итог достаточно активного ведения канала неплохой — 42 тысячи подписчиков буквально за несколько дней. Будет ли на этом останавливаться наш чемпион? Естественно, нет!

Фото © flickr / Ivan Radic А вы уже завели собственный телеграм-канал? Естественно! Буду рассказывать о своей жизни. Нет, но очень хочу. За "Телеграмом" будущее! Нет и не собираюсь.

Авторы Шамиль Гаджиев