Замглавы Минпромторга Евтухов: Дефицита сахара в РФ не ожидается

Запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом ФАС уже начала проверку всех участников цепочки поставок сахара, в частности, производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен.