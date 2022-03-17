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17 марта, 09:04

Замглавы Минпромторга Евтухов: Дефицита сахара в РФ не ожидается

При этом ФАС уже начала проверку всех участников цепочки поставок этого продукта, в частности, производителей, торговых сетей и посредников.

Запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы не ожидаем перебоев с сахаром, запасов достаточно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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При этом ФАС уже начала проверку всех участников цепочки поставок сахара, в частности, производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

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