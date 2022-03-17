Минобороны РФ показало фото сбитого под Киевом ударного дрона Bayraktar

Российскими военными уничтожено за минувшие 24 часа 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны РФ показало снимки сбитого в Киевской области ударного дрона "Байрактар ТБ-2" (Bayraktar). Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России было сбито в воздухе три таких аппарата.

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

На снимках видно, что от "грозного" ударного дрона осталось всего ничего — много проводов и часть корпуса. В оборонном ведомстве уточнили, что российскими военными уничтожено за минувшие 24 часа 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.