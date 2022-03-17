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17 марта, 08:55

Минобороны РФ показало фото сбитого под Киевом ударного дрона Bayraktar

Российскими военными уничтожено за минувшие 24 часа 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

<p>Обложка © Минобороны РФ</p>

Обложка © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало снимки сбитого в Киевской области ударного дрона "Байрактар ТБ-2" (Bayraktar). Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России было сбито в воздухе три таких аппарата.

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

На снимках видно, что от "грозного" ударного дрона осталось всего ничего — много проводов и часть корпуса. В оборонном ведомстве уточнили, что российскими военными уничтожено за минувшие 24 часа 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Андрей Бражников

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