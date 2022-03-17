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Опубликовано 17 марта 2022, 08:42
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Лобода променяла украинский паспорт на гражданство Мальты

Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артистка давно закрепила свой заработок в республике, а гонорары за выступления она требовала выплачивать ей исключительно в евро — как гражданке Евросоюза.

Уроженка Киева, певица Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства ради паспорта Республики Мальта. Об этом РИА ФАН рассказал музыкальный продюсер, управляющий партнёр Международного концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Кирилл Чибисов.

"Зачем тут слёзы лить и цирк устраивать? Мы всё понимаем: популизм и так далее. У неё, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежит $200–300 миллионов. Все эти слёзы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто — в Марбелью. Никто не сидит в Киеве", рассказал продюсер.

По словам Чибисова, украинская певица давно закрепила свой заработок на Мальте, а гонорары за выступления она требовала выплачивать ей исключительно в евро — как гражданке Евросоюза.

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Оксана Попова
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