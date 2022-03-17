Лобода променяла украинский паспорт на гражданство Мальты

"Зачем тут слёзы лить и цирк устраивать? Мы всё понимаем: популизм и так далее. У неё, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежит $200–300 миллионов. Все эти слёзы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто — в Марбелью. Никто не сидит в Киеве", — рассказал продюсер.