Американский боец ММА умер спустя два дня после дебютного боя

Американский боец смешанных единоборств Кристиан Лубенга умер в больнице спустя два дня после дебютного боя. Об этом сообщает MMA News.

В поединке против канадца Коди Маккракена на любительском турнире AMMO Fight League 10 спортсмен конголезского происхождения проиграл в третьем раунде техническим нокаутом. После поединка 27-летнего бойца доставили в больницу.

Причина смерти Лубенги не уточняется. Ясность может появиться после проведения вскрытия.