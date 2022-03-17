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17 марта, 08:52

Хоккейный "Спартак" приглашает болельщиков на матчи плей-офф КХЛ против СКА

Игры в столичном дворце "Мегаспорт" состоятся 22 и 24 марта. Начало встреч в 19:30.

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ХК "Спартак"

Московский хоккейный клуб "Спартак" приглашает всех болельщиков на матчи плей-офф Кубка Гагарина против петербургского СКА.

Москвичи впервые за долгое время сумели пробиться в полуфинал Западной конференции. На матчах против СКА болельщиков ждёт не только отличный хоккей, но и шоу-программа для детей и взрослых, подарки самым креативным болельщикам, конкурсы и незабываемые эмоции!

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Матчи пройдут 22 и 24 марта в столичном дворце "Мегаспорт". Встречи начнутся в 19:30. Добавим, что на арене сняты все коронавирусные ограничения. Билеты можно приобрести на официальном сайте "Спартака".

Шамиль Гаджиев

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