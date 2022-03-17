Хоккейный "Спартак" приглашает болельщиков на матчи плей-офф КХЛ против СКА

Москвичи впервые за долгое время сумели пробиться в полуфинал Западной конференции. На матчах против СКА болельщиков ждёт не только отличный хоккей, но и шоу-программа для детей и взрослых, подарки самым креативным болельщикам, конкурсы и незабываемые эмоции!