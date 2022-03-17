Хоккейный "Спартак" приглашает болельщиков на матчи плей-офф КХЛ против СКА
Игры в столичном дворце "Мегаспорт" состоятся 22 и 24 марта. Начало встреч в 19:30.
ХК "Спартак"
Московский хоккейный клуб "Спартак" приглашает всех болельщиков на матчи плей-офф Кубка Гагарина против петербургского СКА.
Москвичи впервые за долгое время сумели пробиться в полуфинал Западной конференции. На матчах против СКА болельщиков ждёт не только отличный хоккей, но и шоу-программа для детей и взрослых, подарки самым креативным болельщикам, конкурсы и незабываемые эмоции!
Матчи пройдут 22 и 24 марта в столичном дворце "Мегаспорт". Встречи начнутся в 19:30. Добавим, что на арене сняты все коронавирусные ограничения. Билеты можно приобрести на официальном сайте "Спартака".