ВС России уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в ходе "Операции Z"

Брифинг Конашенкова утром 17 марта. Видео © Минобороны РФ

Российские военные в ходе "Операции Z" уничтожили уже 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники", — уточнил офицер.