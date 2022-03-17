ВС России уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в ходе "Операции Z"
Поражены также одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники ВСУ.
Брифинг Конашенкова утром 17 марта. Видео © Минобороны РФ
Российские военные в ходе "Операции Z" уничтожили уже 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники", — уточнил офицер.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
VK / ДНР онлайн