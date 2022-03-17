ФАС проверяет цепочки поставок сахара, чтобы избежать задержки отгрузок в магазины
В ведомстве считают, что отсутствие товара в рознице в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.
Федеральная антимонопольная служба РФ проверит всех участников цепочки поставок сахара, в частности, производителей, торговые сети и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По поручению первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", — говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве подчеркнули, что необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит недопустимо. Если в ходе проверки подобные факты обнаружатся, служба незамедлительно примет меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы проверки будут переданы в прокуратуру.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых. Срок действия ограничений разный. В первом случае — до 31 августа 2022 года, во втором — до 30 июня 2022 года.
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