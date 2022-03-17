ФАС проверяет цепочки поставок сахара, чтобы избежать задержки отгрузок в магазины

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит всех участников цепочки поставок сахара, в частности, производителей, торговые сети и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит недопустимо. Если в ходе проверки подобные факты обнаружатся, служба незамедлительно примет меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы проверки будут переданы в прокуратуру.