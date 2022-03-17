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17 марта, 07:46

Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Его следующим соперником станет представитель Болгарии Григор Димитров.

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом свыше 8,5 миллиона долларов, обыграв поляка Хуберта Хуркача.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась победой Рублёва со счётом 7:6, 6:4. По ходу матча наш спортсмен сделал девять эйсов и взял два брейка из восьми.

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Его следующим соперником станет представитель Болгарии Григор Димитров, который ранее переиграл американца Джона Изнера.

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Instagram / andreyrublev

Шамиль Гаджиев

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