Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом свыше 8,5 миллиона долларов, обыграв поляка Хуберта Хуркача.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась победой Рублёва со счётом 7:6, 6:4. По ходу матча наш спортсмен сделал девять эйсов и взял два брейка из восьми.