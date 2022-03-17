ВКС России нанесли ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области

Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе ракетами для тактического комплекса "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесён авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населённом пункте Сарны Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У", — сообщил Конашенков.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.