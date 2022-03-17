Авиация ВКС России сбила в воздухе украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8
Кроме того, они уничтожили 46 объектов ВСУ. В том числе 11 зенитных ракетных комплексов, среди которых и дивизион С-300.
Благодаря авиации и средствам противовоздушной обороны ВКС России за прошедшие сутки было сбито в воздухе два украинских вертолёта — Ми-24 и Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, было уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, в том числе три "Байрактара ТБ-2". Также российская авиация поразила 46 военных объектов ВСУ, в том числе 11 зенитных ракетных комплексов, одну установку реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одну станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
Всего с начала проведения военной спецоперации было сбито 172 БПЛА, 181 украинский самолёт и вертолёт. Российские военнослужащие также уничтожили 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и миномётов.
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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.