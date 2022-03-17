Захарова высказалась о вероятности исключения России из G20
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика готова заменить РФ в "Большой двадцатке".
Заявления о возможности исключения России из G20 комментировать бессмысленно и нецелесообразно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на предложение Польши заменить Москву на этой площадке.
"Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Ранее глава МИД Польши предложил заменить ею Россию в "Большой двадцатке". Отвечая на вопрос о том, каковы шансы такой рокировки, дипломат признал, что занимать окончательную позицию по этому вопросу пока ещё рано.