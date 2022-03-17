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17 марта, 07:35

Россиянин Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Вторым в списке стал Джек Рослович из "Коламбуса", третьим — Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй".

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В матче против "Бостон Брюинз" россиянин стал автором дубля, который помог его команде одержать победу со счётом 4:2. Также в составе победителей шайбами отметились Джордан Гринвей и Райан Хартман.

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ

Второй звездой дня был признан Джек Рослович из "Коламбуса", третьей — Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй".

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ТАСС / ZUMA / Richard Ulreich

Шамиль Гаджиев

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