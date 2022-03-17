Россиянин Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
Вторым в списке стал Джек Рослович из "Коламбуса", третьим — Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй".
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В матче против "Бостон Брюинз" россиянин стал автором дубля, который помог его команде одержать победу со счётом 4:2. Также в составе победителей шайбами отметились Джордан Гринвей и Райан Хартман.
Второй звездой дня был признан Джек Рослович из "Коламбуса", третьей — Стивен Стэмкос из "Тампы-Бэй".
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ТАСС / ZUMA / Richard Ulreich