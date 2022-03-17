Как показывают документы, с территории Незалежной вывозилось большое количество биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.

Министерство обороны России опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий Украины, полученных от их сотрудников, откуда стало известно, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.

"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами. Кроме того, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.

"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — заключил генерал-майор Игорь Конашенков.