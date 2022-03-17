"Реалии российской и немецкой политики": В Польше испугались, что "Северный поток – 2" может быть реанимирован

"Я не уверен, потому что "Северный поток – 2" готов к запуску. Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться. Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", — заявил в эфире радиостанции RMF представитель Правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский, отвечая на вопрос, окончательно ли мёртв упомянутый газопровод.