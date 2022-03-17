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17 марта, 09:08

"Реалии российской и немецкой политики": В Польше испугались, что "Северный поток – 2" может быть реанимирован

Представитель польских властей напомнил, что российский газопровод достроен и готов к запуску.

Представители Правительства Польши допустили, что Россия и Германия могут вновь вернуться к проекту газопровода "Северный поток – 2" в будущем.

"Я не уверен, потому что "Северный поток – 2" готов к запуску. Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться. Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", — заявил в эфире радиостанции RMF представитель Правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский, отвечая на вопрос, окончательно ли мёртв упомянутый газопровод.

Ранее в МИД РФ назвали отказ от "Северного потока – 2" причиной высоких цен на газ в Европе. Москве жаль, что газопровод стал "заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", отметил представитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.

Оператор "Северного потока – 2" не подавал заявления о банкротстве

Оператор "Северного потока – 2" не подавал заявления о банкротстве

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ТАСС / DPA / picture-alliance / Stefan Sauer

Виктория Дитрих

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