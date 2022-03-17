"Реалии российской и немецкой политики": В Польше испугались, что "Северный поток – 2" может быть реанимирован
Представитель польских властей напомнил, что российский газопровод достроен и готов к запуску.
Представители Правительства Польши допустили, что Россия и Германия могут вновь вернуться к проекту газопровода "Северный поток – 2" в будущем.
"Я не уверен, потому что "Северный поток – 2" готов к запуску. Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться. Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", — заявил в эфире радиостанции RMF представитель Правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский, отвечая на вопрос, окончательно ли мёртв упомянутый газопровод.
Ранее в МИД РФ назвали отказ от "Северного потока – 2" причиной высоких цен на газ в Европе. Москве жаль, что газопровод стал "заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", отметил представитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.
ТАСС / DPA / picture-alliance / Stefan Sauer