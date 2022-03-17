Сенатор Морозов призвал не ждать от США реакции на видео с призывом Байдена бомбить Белград
Он считает, что американскому лидеру докладывают только те вопросы, по которым он должен не принять решение, а лишь озвучить.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов в беседе с Лайфом объяснил, почему президент США Джо Байден не отреагирует на видео с собственным призывом бомбить Белград в 1999 году.
"Запад живёт в двойных стандартах. Это не только визитная карточка внешней политики США и их европейских партнёров, но это их суть. И поэтому, уничтожая целые страны, такие как Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, проводя цветные революции практически по всему миру, они, как только чувствуют угрозу со стороны серьёзных соперников, сразу начинают вспоминать о правах человека, о преступлениях против человечности, о свободе слова. И далее идёт набор вот этих привычных для нашего слуха словосочетаний", — сказал сенатор.
Поэтому, считает собеседник Лайфа, Байден с учётом его возраста и "лёгкой деменции" говорит только то, что ему напишут. По его мнению, не все в команде американского лидера помнят, что он делал 20–30 лет назад, потому и возник этот политический диссонанс.
"Он [Байден] по-настоящему если оценит все свои действия в политике за все 45 лет, то он смело может сказать, что он военный преступник. Точно так же как он назвал мужа первой леди больным ковидом", — отметил Морозов.
По мнению собеседника Лайфа, его реакции на обнародованное видео не будет. Он считает, что Байдену докладывают только те вопросы, по которым он должен не принять решение, а озвучить. Сенатор выразил мнение, что американский лидер уже отработал версию публичной оценки президента РФ Владимира Путина, после чего ему начали готовить следующие материалы.
Напомним, накануне Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Американский лидер уже позволял себе ранее подобные высказывания. Так, он заявлял, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил Путина, назвав его "убийцей", чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Затем Путин рассказал о звонке Байдена с объяснением его резких слов. А генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения американского президента Джо Байдена опубликовал видео, в котором напомнил главе Белого дома о его военных преступлениях.
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ТАСС / ЕРА / Patrick Semansky / POOL