Сенатор Морозов призвал не ждать от США реакции на видео с призывом Байдена бомбить Белград

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов в беседе с Лайфом объяснил, почему президент США Джо Байден не отреагирует на видео с собственным призывом бомбить Белград в 1999 году.

"Запад живёт в двойных стандартах. Это не только визитная карточка внешней политики США и их европейских партнёров, но это их суть. И поэтому, уничтожая целые страны, такие как Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, проводя цветные революции практически по всему миру, они, как только чувствуют угрозу со стороны серьёзных соперников, сразу начинают вспоминать о правах человека, о преступлениях против человечности, о свободе слова. И далее идёт набор вот этих привычных для нашего слуха словосочетаний", — сказал сенатор.

Поэтому, считает собеседник Лайфа, Байден с учётом его возраста и "лёгкой деменции" говорит только то, что ему напишут. По его мнению, не все в команде американского лидера помнят, что он делал 20–30 лет назад, потому и возник этот политический диссонанс.

"Он [Байден] по-настоящему если оценит все свои действия в политике за все 45 лет, то он смело может сказать, что он военный преступник. Точно так же как он назвал мужа первой леди больным ковидом", — отметил Морозов.