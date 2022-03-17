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17 марта, 09:32

Россия выплатила купоны по евробондам на 117 млн долларов

По данным Правительства РФ, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.

Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России исполнено. Об этом сообщает Минфин РФ.

"Платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долларов США сроком 15 марта, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта, исполнено", — говорится в сообщении ведомства.

По данным правительства, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.

Силуанов: Подрыв доверия к доллару связан с действиями властей США

Силуанов: Подрыв доверия к доллару связан с действиями властей США

А накануне глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов.

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Александра Вишнякова
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