Россия выплатила купоны по евробондам на 117 млн долларов
По данным Правительства РФ, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.
Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России исполнено. Об этом сообщает Минфин РФ.
"Платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долларов США сроком 15 марта, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта, исполнено", — говорится в сообщении ведомства.
По данным правительства, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.
А накануне глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов.
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