Россия выплатила купоны по евробондам на 117 млн долларов

Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России исполнено. Об этом сообщает Минфин РФ.

"Платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долларов США сроком 15 марта, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта, исполнено", — говорится в сообщении ведомства.

По данным правительства, выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет.