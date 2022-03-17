В ЛНР обнаружили пыточные лагеря украинских нацбатальонов "Айдар", "Азов" и "Торнадо"

В республике также указали на то, что ВСУ продолжают вести огонь по населённым пунктам, где нет военных объектов.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, старший лейтенант Иван Филипоненко сообщил об обнаружении на освобождённой территории республики нескольких пыточных лагерей украинских националистических батальонов "Айдар", "Азов" и "Торнадо".

"На территории освобождённой ЛНР мы уже находили несколько лагерей, можно сказать, концлагерей, можно сказать, пыточных лагерей батальонов "Айдар", "Азов". И вот накануне недавно наши общественники нашли лагерь батальона "Торнадо", — рассказал он в стриме RT "Летучка".