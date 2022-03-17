В ЛНР обнаружили пыточные лагеря украинских нацбатальонов "Айдар", "Азов" и "Торнадо"
В республике также указали на то, что ВСУ продолжают вести огонь по населённым пунктам, где нет военных объектов.
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, старший лейтенант Иван Филипоненко сообщил об обнаружении на освобождённой территории республики нескольких пыточных лагерей украинских националистических батальонов "Айдар", "Азов" и "Торнадо".
"На территории освобождённой ЛНР мы уже находили несколько лагерей, можно сказать, концлагерей, можно сказать, пыточных лагерей батальонов "Айдар", "Азов". И вот накануне недавно наши общественники нашли лагерь батальона "Торнадо", — рассказал он в стриме RT "Летучка".
Филипоненко также сообщил, что силы Украины продолжают вести огонь по населённым пунктам, где нет военных объектов. По его мнению, таким образом украинская сторона запугивает мирное население и демонстрирует своё превосходство.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.
ТАСС / ZUMA