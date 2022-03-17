В ЛНР обнаружили пыточные лагеря украинских нацбатальонов "Айдар", "Азов" и "Торнадо"

"На территории освобождённой ЛНР мы уже находили несколько лагерей, можно сказать, концлагерей, можно сказать, пыточных лагерей батальонов "Айдар", "Азов". И вот накануне недавно наши общественники нашли лагерь батальона "Торнадо", — рассказал он в стриме RT "Летучка".