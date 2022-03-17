В Китае обвинили США в дестабилизации мирового рынка санкциями против России

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай не поддерживает антироссийские санкции США, дестабилизирующие мировой рынок, и намерен защищать интересы национальных предприятий, которые также могут затронуть ограничения со стороны Вашингтона.

"Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. Они дестабилизируют глобальный рынок. КНР обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью", — приводит его слова Reuters.