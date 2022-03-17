В Китае обвинили США в дестабилизации мирового рынка санкциями против России
В Пекине считают, что ограничения Вашингтона не только не позволят урегулировать проблему в области безопасности, но и могут крайне негативно отразиться на потребителях.
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай не поддерживает антироссийские санкции США, дестабилизирующие мировой рынок, и намерен защищать интересы национальных предприятий, которые также могут затронуть ограничения со стороны Вашингтона.
"Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. Они дестабилизируют глобальный рынок. КНР обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью", — приводит его слова Reuters.
Кроме того, представитель Минкоммерции КНР отметил, что санкции Вашингтона не только не позволят урегулировать проблему в области безопасности, но и могут крайне негативно отразиться на потребителях по всему миру. По его мнению, таким образом США создают дополнительные трудности для глобальной экономики, которая в этот период претерпевает спад.
Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, Китай готов оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций. Накануне стало известно, что Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России.
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