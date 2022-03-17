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17 марта, 10:05

"Болит — всё равно надо прыгать": 13-летняя российская фигуристка рассказала о тренировках у Тутберидзе

Сейчас она занимается в группе Евгения Плющенко, где, по её словам, "домашняя атмосфера".

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина рассказала, как проходили её занятия в группе у Этери Тутберидзе и о тренировках, несмотря на травму.

"В "Хрустальном" строже: там, если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма", — заявила Жилина в интервью каналу "Матч ТВ".

Российский фигурист сравнил атмосферу в академии Плющенко и в команде Тутберидзе

Российский фигурист сравнил атмосферу в академии Плющенко и в команде Тутберидзе

Сейчас спортсменка занимается в группе Евгения Плющенко, где, по её словам, "более домашняя атмосфера". Впрочем, поняла это фигуристка не сразу и в первое время очень волновалась на занятиях с новым специалистом.

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Getty Images / Jean Catuffe

Шамиль Гаджиев

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