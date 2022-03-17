"Болит — всё равно надо прыгать": 13-летняя российская фигуристка рассказала о тренировках у Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина рассказала, как проходили её занятия в группе у Этери Тутберидзе и о тренировках, несмотря на травму.

"В "Хрустальном" строже: там, если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма", — заявила Жилина в интервью каналу "Матч ТВ".