"Болит — всё равно надо прыгать": 13-летняя российская фигуристка рассказала о тренировках у Тутберидзе
Сейчас она занимается в группе Евгения Плющенко, где, по её словам, "домашняя атмосфера".
13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина рассказала, как проходили её занятия в группе у Этери Тутберидзе и о тренировках, несмотря на травму.
"В "Хрустальном" строже: там, если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма", — заявила Жилина в интервью каналу "Матч ТВ".
Сейчас спортсменка занимается в группе Евгения Плющенко, где, по её словам, "более домашняя атмосфера". Впрочем, поняла это фигуристка не сразу и в первое время очень волновалась на занятиях с новым специалистом.
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