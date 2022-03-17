Макрон призвал подготовиться к войне "высокой интенсивности" в Европе

Он указал на необходимость увеличения устойчивости ВС перед лицом новых угроз, упомянув космос, киберпространство, а также различные гибридные опасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную отрасль для подготовки к масштабному военному конфликту, который, возможно, разразится на территории Европы. Свою предвыборную программу он изложил в четверг на митинге в Париже.

"Мы должны увеличить инвестиции [в оборонную сферу], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент", — заявил Эмманюэль Макрон.

По его словам, французские вооружённые силы являются единственной полноценной армией на европейском континенте. Он указал на необходимость укрепления оборонных возможностей Европы в целом. Глава государства пообещал, что в случае своего переизбрания на президентских выборах в апреле этого года поручит начальникам военных штабов "провести переоценку всех нужд" вооружённых сил в свете конфликта вокруг Украины.

"Нация, которая может защитить себя, — это нация с сильной армией, хорошо экипированной и обладающей большими возможностями. Но нация должна быть в целом готова защищаться от любых форм риска", — подчеркнул президент Франции, указав на необходимость увеличения устойчивости ВС перед лицом новых угроз, упомянув космос, киберпространство, а также различные гибридные угрозы.

Макрон заявил о намерении увеличить вдвое число резервистов в рядах вооружённых сил страны в случае переизбрания в апреле на высший государственный пост, подчеркнув, что во избежание неприятностей необходима "мобилизация всей страны".