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Опубликовано 17 марта 2022, 16:14
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Макрон призвал подготовиться к войне "высокой интенсивности" в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Он указал на необходимость увеличения устойчивости ВС перед лицом новых угроз, упомянув космос, киберпространство, а также различные гибридные опасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную отрасль для подготовки к масштабному военному конфликту, который, возможно, разразится на территории Европы. Свою предвыборную программу он изложил в четверг на митинге в Париже.

"Мы должны увеличить инвестиции [в оборонную сферу], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент", — заявил Эмманюэль Макрон.

По его словам, французские вооружённые силы являются единственной полноценной армией на европейском континенте. Он указал на необходимость укрепления оборонных возможностей Европы в целом. Глава государства пообещал, что в случае своего переизбрания на президентских выборах в апреле этого года поручит начальникам военных штабов "провести переоценку всех нужд" вооружённых сил в свете конфликта вокруг Украины.

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"Нация, которая может защитить себя, — это нация с сильной армией, хорошо экипированной и обладающей большими возможностями. Но нация должна быть в целом готова защищаться от любых форм риска", — подчеркнул президент Франции, указав на необходимость увеличения устойчивости ВС перед лицом новых угроз, упомянув космос, киберпространство, а также различные гибридные угрозы.

Макрон заявил о намерении увеличить вдвое число резервистов в рядах вооружённых сил страны в случае переизбрания в апреле на высший государственный пост, подчеркнув, что во избежание неприятностей необходима "мобилизация всей страны".

Ранее Лайф сообщал, что Макрон обсудил с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским ужесточение санкций против России. Также политики договорились поддерживать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Кроме того, лидер Франции заявил, что собрался вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Макрон подчеркнул, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой.

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Виктория Дитрих
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