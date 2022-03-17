Россиянам назвали место на кухне, где лучше всего хранить крупы

Крупы не следует хранить на верхних полках кухонных шкафов, от этого их срок годности сокращается. Об этом "Газете.ru" рассказала специалист по питанию Елена Доронкина.

"Верхние кухонные полки менее подходят для хранения круп, так как температура там будет выше, чем внизу, поэтому чем ближе к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат", — объяснила она.

При этом для круп подойдут металлические ёмкости или ящики. А вот полиэтиленовые пакеты — наихудший вариант для хранения. Специалист также посоветовала не держать бакалею в плотно закрытых холщовых мешках — в них содержимое "задыхается".