Промсвязьбанк выразил готовность начать работать в Крыму
В кредитной организации отметили планы обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов в регионе.
Промсвязьбанк (ПСБ) выразил готовность начать предоставлять полный спектр финансовых услуг населению и предприятиям Крыма. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка", — отметили в кредитном учреждении.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин призвал крупные российские компании и банки наладить работу в Крыму. По его словам, теперь им "бояться нечего", а власти страны обязательно поддержат такую активность бизнеса.
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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв