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17 марта, 15:46

Промсвязьбанк выразил готовность начать работать в Крыму

В кредитной организации отметили планы обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов в регионе.

Промсвязьбанк (ПСБ) выразил готовность начать предоставлять полный спектр финансовых услуг населению и предприятиям Крыма. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка", — отметили в кредитном учреждении.

Путин: Западные санкции стали уроком для отечественного бизнеса

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Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин призвал крупные российские компании и банки наладить работу в Крыму. По его словам, теперь им "бояться нечего", а власти страны обязательно поддержат такую активность бизнеса.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Бражников

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