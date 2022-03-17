Промсвязьбанк выразил готовность начать работать в Крыму

Промсвязьбанк (ПСБ) выразил готовность начать предоставлять полный спектр финансовых услуг населению и предприятиям Крыма. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка", — отметили в кредитном учреждении.