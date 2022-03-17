Глава Красного Креста заявил о прогрессе в вопросах обмена пленными между РФ и Украиной
При этом он отметил, что данная проблема остаётся предметом консультаций с участием организации.
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной наметился прогресс. По его словам, МККК намерен продолжать контакты с Москвой и Киевом до тех пор, пока положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными не начнут функционировать.
"Проблема пленных в последние две недели была предметом интенсивного обсуждения", — отметил он, добавив, что в этом вопросе наблюдается определённый прогресс.
Ранее Лайф писал, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией. Она сказала, что подобные процедуры сейчас готовятся, но этот процесс слишком чувствительный, чтобы раскрывать подробности.
ТАСС / Терещенко Михаил