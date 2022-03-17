В ОП РФ заверили, что детей с тяжёлыми заболеваниями не оставят без лекарств из-за санкций

Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, руководитель фонда "Круг добра" Александр Ткаченко заверил, что российские дети с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями не останутся без лекарств из-за санкций.

По его словам, в связи с введёнными рядом стран ограничительными мерами против России фонд оперативно провёл консультации с ведущими поставщиками лекарственных средств. Никто из них не отказался от исполнения контрактных обязательств. Санкции создали определённые сложности с логистикой, но это не помешает поставкам препаратов в срок, уверен Ткаченко.

Экспертный совет фонда принял решение незамедлительно закупить лекарства, чтобы сформировать запасы до конца 2022 года и на первый – второй квартал 2023 года, что позволит обеспечить непрерывность лечения для уже выявленных пациентов, а также незамедлительно начать лечение новых.

"Мы все понимаем, что стабильность поставок — вопрос жизни детей. Поэтому фонд, пациентские ассоциации и ассоциации фармдистрибьюторов предпринимают все усилия для того, чтобы перерывов в поставках ни в коем случае не было", — подчеркнул Александр Ткаченко в ходе пресс-конференции.

Руководитель фонда также сообщил, что ряд фармацевтических компаний, несмотря на нестабильный курс рубля, согласился сохранить цены на препараты на докризисном уровне. Он отметил, что фонд получил гарантийные письма, подтверждающие заморозку стоимости как минимум на несколько ближайших месяцев. Уровень цен, который был достигнут в ходе переговоров с фармдистрибьюторами, самый низкий в мире, заключил специалист.