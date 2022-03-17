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17 марта, 11:33

Минздрав сообщил о росте объёмов производства лекарств в России

Так, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.

В настоящее время в России наблюдается стабильная ситуация на рынке лекарств, все производители продолжают работать и даже наращивают выпуск препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

"Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объёмы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года", — сообщил министр.

Глава Минздрава также рассказал, что ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для производства лекарств за указанный период вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 70% и составил 18,2 тысячи тонн.

Немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию

Немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства. Соответствующее требование прописано в указе, который вступил в силу 16 марта. Также главы регионов должны отслеживать наличие в торговых точках медицинских изделий.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Оксана Попова

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