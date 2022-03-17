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17 марта, 11:26

Бывший главный тренер "Краснодара" Фарке не рассматривает вариант возвращения в Россию

Наставник вместе со своим штабом покинул нашу страну, так и не проведя ни одного официального матча.

Бывший главный тренер футбольного клуба "Краснодар" — немец Даниель Фарке — не намерен возвращаться в Россию. Об этом "РБ-Спорт" рассказал агент специалиста Дирк Гроссе.

"Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниель ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось", — заявил представитель наставника.

"Трудно было принять решение": Фарке прокомментировал своё увольнение из "Краснодара"

"Трудно было принять решение": Фарке прокомментировал своё увольнение из "Краснодара"

Ранее Лайф сообщал, что Даниель Фарке и "Краснодар" расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист возглавил команду в январе этого года, однако не успел провести ни одного официального матча в новом для себя клубе.

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ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

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