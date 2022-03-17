Бывший главный тренер "Краснодара" Фарке не рассматривает вариант возвращения в Россию

Бывший главный тренер футбольного клуба "Краснодар" — немец Даниель Фарке — не намерен возвращаться в Россию. Об этом "РБ-Спорт" рассказал агент специалиста Дирк Гроссе.

"Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниель ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось", — заявил представитель наставника.