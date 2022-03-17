Зеленский в обращении к Бундестагу снова сравнил себя с Рейганом

Кроме того, президент Украины пожаловался, что ранее удавалось сделать берлинское воздушное сообщение безопасным, бомбы не падали, а вот у Киева не получается сделать такой воздушный мост.

Украинский лидер Владимир Зеленский в обращении к Бундестагу сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца снести "новую стену" в Европе.

"Вы отделены некоторой стеной от нас, это не Берлинская стена, но это стена в центре Европы между свободой и несвободой, и эта стена становится всё больше с каждой бомбой, которая падает на Украину, с каждым непринятым решением, решением в пользу свободы, которое могло бы нам помочь. Почему это возможно?" — заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Бундестаге.

Он также отметил, что украинская сторона уже говорила Германии, что "Северный поток – 2" был "способом подготовки к войне, а получали ответ, что это чисто экономический проект". Только вот, когда Украина просилась в НАТО, желая получить гарантии безопасности, ей сказали, что "это не стоит в повестке дня". По мнению Зеленского, это и стало "камнем в выстраивании новой стены в Европе". Кроме того, президент Украины вспомнил про берлинский воздушный мост. Он отметил, что тогда воздушное сообщение было безопасным, а вот Киеву не удаётся наладить такой воздушный мост.

"Один бывший актёр, президент США Рональд Рейган, однажды сказал в Берлине: "Господин Горбачёв, снесите эту стену". И я говорю это вам, дорогой канцлер Шольц: снесите эту стену, дайте Германии лидирующую роль, которую она заслуживает, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите мир, поддержите Украину, остановите эту войну, помогите нам остановить эту войну", — заключил Зеленский.