Мишустин заявил о необходимости отслеживать динамику цен на товары

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны всегда оставаться доступными для людей.

"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения товаров должно приводить к стабилизации цен. Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда", — сказал премьер на заседании правительства.

При этом Мишустин отметил, что особое внимание необходимо обратить на стоимость лекарств и медицинских изделий. Премьер также добавил, что камбин продолжит мониторить цены на продукцию каждой отрасли.