Мишустин заявил о необходимости отслеживать динамику цен на товары
Он отметил, что в первую очередь это касается лекарств и медицинских изделий. По его словам, камбин продолжит мониторить стоимость продукции каждой отрасли.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны всегда оставаться доступными для людей.
"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения товаров должно приводить к стабилизации цен. Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда", — сказал премьер на заседании правительства.
При этом Мишустин отметил, что особое внимание необходимо обратить на стоимость лекарств и медицинских изделий. Премьер также добавил, что камбин продолжит мониторить цены на продукцию каждой отрасли.
Ранее Путин поручил кабмину обеспечить доступность товаров для потребителей. Глава государства указал на необходимость исключить ручное регулирование цен. По его словам, именно увеличение предложения должно влиять на ценообразование.
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