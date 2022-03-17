Бывший футболист сборной России Бузникин вошёл в тренерский штаб "Краснодара"
В ходе игровой карьеры он по два раза становился чемпионом России в составе "Спартака" и "Локомотива".
Бывший футболист сборной России Максим Бузникин вошёл в тренерский штаб "Краснодара". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отца специалиста Евгения Бузникина.
Ранее Максим Бузникин возглавлял селекционный отдел "Краснодара". В ходе игровой карьеры он по два раза становился чемпионом России в составе "Спартака" и "Локомотива".
"Максим Бузникин переведён в тренерский штаб, он будет помогать главному тренеру", — сказал Евгений Бузникин.
За последние недели "Краснодар" покинули восемь иностранных футболистов. Расстался с клубом и немецкий главный тренер Даниель Фарке. Обязанности наставника команды исполняет Александр Сторожук.
ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Григорий Филиппов