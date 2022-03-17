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17 марта, 11:17

Бывший футболист сборной России Бузникин вошёл в тренерский штаб "Краснодара"

В ходе игровой карьеры он по два раза становился чемпионом России в составе "Спартака" и "Локомотива".

Бывший футболист сборной России Максим Бузникин вошёл в тренерский штаб "Краснодара". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отца специалиста Евгения Бузникина.

Ранее Максим Бузникин возглавлял селекционный отдел "Краснодара". В ходе игровой карьеры он по два раза становился чемпионом России в составе "Спартака" и "Локомотива".

"Максим Бузникин переведён в тренерский штаб, он будет помогать главному тренеру", сказал Евгений Бузникин.

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За последние недели "Краснодар" покинули восемь иностранных футболистов. Расстался с клубом и немецкий главный тренер Даниель Фарке. Обязанности наставника команды исполняет Александр Сторожук.

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ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Григорий Филиппов

Роман Фейгин

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