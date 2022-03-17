Врач Алексеева назвала самые опасные алкогольные напитки, разрушающие клетки мозга
Она уточнила, что пристрастие к ним также пагубно влияет на печень, желудочно-кишечный тракт, вес и может стать причиной онкологии.
Зависимость от пива может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Если позволять себе каждодневное употребление этого напитка, то отмирать начнут клетки головного мозга. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева.
"Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьёшь пиво, тем больше идёт нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы", — уточнила специалист.
По её словам, у любителей пива также повышается артериальное давление, поражаются зрительный и слуховой нервы, увеличивается вес и возрастает риск онкологических болезней. Особенно быстро в пивных алкоголиков превращаются женщины, предупредила врач. Она посоветовала реже употреблять этот напиток и перестать заблуждаться, что пиво не причиняет вреда в малых дозах.
Ранее Лайф рассказал, как быстро сбросить вес к летнему сезону. Важно, чтобы перерывы между приёмами пищи не превышали четырёх часов. Более длительные наносят серьёзный вред желудочно-кишечному тракту.
Лента новостей
"Траты денег не на ту еду": Диетолог Макиша объяснила россиянам, почему нужно прекратить закупаться сахаром
сегодня в 11:11
Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан с 18 марта
сегодня в 11:08
Песков разъяснил слова Путина о "самоочищении" России на фоне "Операции Z"
сегодня в 11:03
Pixabay