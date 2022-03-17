Врач Алексеева назвала самые опасные алкогольные напитки, разрушающие клетки мозга

Зависимость от пива может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Если позволять себе каждодневное употребление этого напитка, то отмирать начнут клетки головного мозга. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева.

"Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьёшь пиво, тем больше идёт нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы", — уточнила специалист.

По её словам, у любителей пива также повышается артериальное давление, поражаются зрительный и слуховой нервы, увеличивается вес и возрастает риск онкологических болезней. Особенно быстро в пивных алкоголиков превращаются женщины, предупредила врач. Она посоветовала реже употреблять этот напиток и перестать заблуждаться, что пиво не причиняет вреда в малых дозах.