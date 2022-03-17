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17 марта, 11:14

Врач Алексеева назвала самые опасные алкогольные напитки, разрушающие клетки мозга

Она уточнила, что пристрастие к ним также пагубно влияет на печень, желудочно-кишечный тракт, вес и может стать причиной онкологии.

Зависимость от пива может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Если позволять себе каждодневное употребление этого напитка, то отмирать начнут клетки головного мозга. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева.

"Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьёшь пиво, тем больше идёт нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы", — уточнила специалист.

По её словам, у любителей пива также повышается артериальное давление, поражаются зрительный и слуховой нервы, увеличивается вес и возрастает риск онкологических болезней. Особенно быстро в пивных алкоголиков превращаются женщины, предупредила врач. Она посоветовала реже употреблять этот напиток и перестать заблуждаться, что пиво не причиняет вреда в малых дозах.

Ранее Лайф рассказал, как быстро сбросить вес к летнему сезону. Важно, чтобы перерывы между приёмами пищи не превышали четырёх часов. Более длительные наносят серьёзный вред желудочно-кишечному тракту.

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Обложка ©

Pixabay

Татьяна Миссуми

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