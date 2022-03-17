Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан с 18 марта

Все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией будут отменены с полуночи 18 марта в рамках Союзного государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.

"С 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — объявил глава кабмина и добавил, что этот вопрос заранее согласовали с Владимиром Путиным.