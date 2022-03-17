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17 марта, 11:08

Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан с 18 марта

Михаил Мишустин рассказал, что этот вопрос заранее согласовали с президентом РФ Владимиром Путиным.

Все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией будут отменены с полуночи 18 марта в рамках Союзного государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.

"С 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — объявил глава кабмина и добавил, что этот вопрос заранее согласовали с Владимиром Путиным.

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Напомним, 4 ноября прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет, который утверждает основные программы Союзного государства. Всего стороны согласовали 28 программ, которые вошли в документ. При этом свои подписи также поставили все члены Высшего госсовета.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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