Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан с 18 марта
Михаил Мишустин рассказал, что этот вопрос заранее согласовали с президентом РФ Владимиром Путиным.
Все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией будут отменены с полуночи 18 марта в рамках Союзного государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.
"С 00:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии", — объявил глава кабмина и добавил, что этот вопрос заранее согласовали с Владимиром Путиным.
Напомним, 4 ноября прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет, который утверждает основные программы Союзного государства. Всего стороны согласовали 28 программ, которые вошли в документ. При этом свои подписи также поставили все члены Высшего госсовета.
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