Российские гандболисты попросили допустить их до международных соревнований

"Мы не понимаем, почему оказались лишены возможности заниматься делом нашей жизни и почему нас отстранили от международных соревнований, о которых мы так мечтали и к которым серьёзно готовились. Мы всегда верили, что настоящий спорт дарит всем равные возможности и остаётся вне политики. Но сейчас нас, простых юношей и девушек, так же преданных гандболу, как и наши сверстники из других стран, сделали изгоями без объяснения причин. Это идёт вразрез с основополагающими принципами спорта, на которые мы всегда ориентировались", — говорится в письме.