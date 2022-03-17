Российские гандболисты попросили допустить их до международных соревнований
В начале марта все клубы и сборные страны были отстранены на неопределённый срок.
Игроки юношеских и молодёжных сборных России в открытом письме на имя президента Международной федерации гандбола (IHF) Хассана Мустафы и главы Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэля Видерера попросили допустить их до международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
"Мы не понимаем, почему оказались лишены возможности заниматься делом нашей жизни и почему нас отстранили от международных соревнований, о которых мы так мечтали и к которым серьёзно готовились. Мы всегда верили, что настоящий спорт дарит всем равные возможности и остаётся вне политики. Но сейчас нас, простых юношей и девушек, так же преданных гандболу, как и наши сверстники из других стран, сделали изгоями без объяснения причин. Это идёт вразрез с основополагающими принципами спорта, на которые мы всегда ориентировались", — говорится в письме.
В начале марта все клубы и сборные России и Белоруссии всех возрастов были отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок.
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