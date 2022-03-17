Песков разъяснил слова Путина о "самоочищении" России на фоне "Операции Z"

По его словам, среди жителей страны большинство тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает решение президента в данном вопросе.

На фоне военной спецоперации РФ на территории Украины происходит очищение России: многие люди уезжают из страны, поступая как предатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента страны Владимира Путина о том, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.

"В подобные нелёгкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит", — пояснил Песков.

Он отметил, что все очень эмоционально реагируют на происходящее, в частности комментируя нанесение буквы Z на двери противников российской спецоперации. Однако тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает решение президента страны, подавляющее большинство, считает пресс-секретарь.