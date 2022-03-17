НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 10:11

Песков объяснил, почему Путин не отвечает на "непростительный" выпад Байдена

Представитель Кремля отметил, что президент РФ — очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель.

Президент РФ не отвечает на оскорбительные высказывания американского лидера, потому что Владимир Путин — мудрый и культурный политик, а вот слова Джо Байдена являются недопустимыми и непростительными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава государства. Такие заявления Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, их не имеет права делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", — отметил Песков.

Захарова – о призывах Байдена бомбить Белград: США просто так было надо

Захарова – о призывах Байдена бомбить Белград: США просто так было надо

Напомним, накануне Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. А генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на заявления Байдена опубликовал в своём телеграм-канале видео, где напомнил нынешнему президенту США о призыве бомбить мирный Белград в 1999 году.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1