Песков объяснил, почему Путин не отвечает на "непростительный" выпад Байдена
Представитель Кремля отметил, что президент РФ — очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель.
Президент РФ не отвечает на оскорбительные высказывания американского лидера, потому что Владимир Путин — мудрый и культурный политик, а вот слова Джо Байдена являются недопустимыми и непростительными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава государства. Такие заявления Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, их не имеет права делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", — отметил Песков.
Напомним, накануне Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. А генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на заявления Байдена опубликовал в своём телеграм-канале видео, где напомнил нынешнему президенту США о призыве бомбить мирный Белград в 1999 году.