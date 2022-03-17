Песков объяснил, почему Путин не отвечает на "непростительный" выпад Байдена

Президент РФ не отвечает на оскорбительные высказывания американского лидера, потому что Владимир Путин — мудрый и культурный политик, а вот слова Джо Байдена являются недопустимыми и непростительными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава государства. Такие заявления Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, их не имеет права делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", — отметил Песков.