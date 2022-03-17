Захарова – о призывах Байдена бомбить Белград: США просто так было надо

Официальный представитель МИД РФ опубликовала архивное видео с заседания Комитета по международным делам Сената США 1998 года, в котором Джо Байден публично заявляет, что предлагает бомбить столицу Югославии — Белград.

Видеозапись снята за год до военной операции НАТО против Югославии. На кадрах тогда ещё не президент США Байден объясняет, что бомбёжка Белграда якобы позволила бы спасти от гибели 200 тысяч человек в Боснии.

"И это всё говорит представитель государства, которое не имело с Югославией ни общих границ, ни общей истории. Югославия не создавала угрозы ни прямой, ни косвенной угрозы Соединённым Штатам или их гражданам. Им просто так было надо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.