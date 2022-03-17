Захарова – о призывах Байдена бомбить Белград: США просто так было надо
Кадры были сняты за год до военной операции НАТО против Югославии, с которой, как заметила дипломат, у США не было "ни общих границ, ни общей истории".
Официальный представитель МИД РФ опубликовала архивное видео с заседания Комитета по международным делам Сената США 1998 года, в котором Джо Байден публично заявляет, что предлагает бомбить столицу Югославии — Белград.
Видеозапись снята за год до военной операции НАТО против Югославии. На кадрах тогда ещё не президент США Байден объясняет, что бомбёжка Белграда якобы позволила бы спасти от гибели 200 тысяч человек в Боснии.
"И это всё говорит представитель государства, которое не имело с Югославией ни общих границ, ни общей истории. Югославия не создавала угрозы ни прямой, ни косвенной угрозы Соединённым Штатам или их гражданам. Им просто так было надо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Американский лидер уже позволял себе ранее подобные высказывания. Так, он заявлял, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил Путина, назвав его убийцей, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Затем Путин рассказал о звонке Байдена с объяснением его резких слов.