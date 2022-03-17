Глава Минспорта — о скандале с Камилой Валиевой на Олимпиаде: Дикая случайность

"Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приёма этого препарата, микродозы которого были обнаружены", — заявил Матыцин.