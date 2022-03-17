Глава Минспорта — о скандале с Камилой Валиевой на Олимпиаде: Дикая случайность
Он также выразил надежду, что спортсменка сможет продолжить карьеру, а произошедшее на Играх сделает её сильнее.
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в интервью каналу «Матч ТВ» прокомментировал «допинговый» скандал с фигуристкой Камилой Валиевой, который произошёл во время Олимпиады в Пекине.
"Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приёма этого препарата, микродозы которого были обнаружены", — заявил Матыцин.
Глава ведомства также заметил, что ситуация сделает фигуристку сильнее и она сможет продолжить свою карьеру.
Напомним, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.
ТАСС / ZUMA / Ulrik Pedersen