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Опубликовано 17 марта 2022, 07:56

Глава Минспорта — о скандале с Камилой Валиевой на Олимпиаде: Дикая случайность

Он также выразил надежду, что спортсменка сможет продолжить карьеру, а произошедшее на Играх сделает её сильнее.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в интервью каналу «Матч ТВ» прокомментировал «допинговый» скандал с фигуристкой Камилой Валиевой, который произошёл во время Олимпиады в Пекине.

"Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приёма этого препарата, микродозы которого были обнаружены", — заявил Матыцин.

Глава ведомства также заметил, что ситуация сделает фигуристку сильнее и она сможет продолжить свою карьеру.

Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине
Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине

Напомним, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.

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ТАСС / ZUMA / Ulrik Pedersen

Шамиль Гаджиев
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