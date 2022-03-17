В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом
За это же время выявлено 34 819 новых случаев ковида, выписано из больниц в связи с выздоровлением 112 614 пациентов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
За минувшие сутки в России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом, что на 15,8% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом в стране.
Снижение количества госпитализаций произошло в 60 регионах, увеличение — в 22, гласит статистика штаба. За день выявлено 34 819 новых случаев ковида. При этом выписано из больниц в связи с выздоровлением 112 614 пациентов. Также за последние 24 часа скончался 561 инфицированный.
Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, каков оптимальный срок восстановления после ковида. А инфекционист Елена Мескина уточнила, что это зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия у человека различных сопутствующих заболеваний.