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17 марта, 08:05

В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом

За это же время выявлено 34 819 новых случаев ковида, выписано из больниц в связи с выздоровлением 112 614 пациентов.

<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

За минувшие сутки в России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом, что на 15,8% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом в стране.

Снижение количества госпитализаций произошло в 60 регионах, увеличение — в 22, гласит статистика штаба. За день выявлено 34 819 новых случаев ковида. При этом выписано из больниц в связи с выздоровлением 112 614 пациентов. Также за последние 24 часа скончался 561 инфицированный.

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Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, каков оптимальный срок восстановления после ковида. А инфекционист Елена Мескина уточнила, что это зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия у человека различных сопутствующих заболеваний.

Андрей Бражников
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