Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь
Восьмилетняя Даша, которая ранее написала письмо русскому солдату и смогла передать его лично. Фото © LIFE
Как рассказали волонтёры, военные обнимали девочку, плакали и благодарили за тёплые слова поддержки.
Восьмилетняя Даша, которая ранее написала письмо русскому солдату и смогла передать его лично. Видео © LIFE
Восьмилетняя Даша из Брянской области, которая ранее написала письмо русскому солдату и просила передать его военным, смогла сделать это лично. Волонтёры помогли школьнице приехать в полевой госпиталь в Новозыбкове.
"Это просто нужно было видеть, солдаты плачут, Даша в ступоре, её обнимают. У кого-то у самого такая же, у кого меньше, у кого-то жена написала, что только узнала, что беременная, слёзы текут", — рассказал один из волонтёров.
Сама Даша призналась, что сначала волновалась. Однако в госпитале солдаты её встретили как родную — тепло и радушно. Девочка вручила раненым подарок и отдала письмо со словами благодарности защитникам родины.
С письма было сделано несколько ксерокопий, которые разнесли по палатам. Солдаты подарили девочке шоколад и поделились впечатлением, что встреча растрогала их и они обязательно оправдают веру таких детей, как Даша, в русского солдата.
Лайф ранее рассказывал, что восьмилетняя девочка из Брянской области написала письмо русскому военному. Она сделала это в рамках акции "Zащитникам Отечества", организованной партией "Единая Россия". В нём Даша рассказала о своей кошке и про то, что ей теперь нестрашно, ведь солдат "не допустит войну".