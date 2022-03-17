Прокурор запросил более 9 лет колонии для экс-главы Раменского района Кулакова

Прокурор в ходе заседания попросил приговорить к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой — замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.