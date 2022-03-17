Прокурор запросил более 9 лет колонии для экс-главы Раменского района Кулакова
Приговор будет оглашён в пятницу, 18 марта. Присяжные 11 марта единогласно признали Кулакова виновным.
Андрей Кулаков. Фото © VK / Администрация Раменского района
Прокурор в ходе заседания попросил приговорить к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой — замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.
"Прокурор попросила 9 лет и 10 месяцев строгого режима", — заявил адвокат Кулакова Артём Сарбашев в беседе с ТАСС.
Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой обнаружили 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал.