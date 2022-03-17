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17 марта, 10:52

Прокурор запросил более 9 лет колонии для экс-главы Раменского района Кулакова

Приговор будет оглашён в пятницу, 18 марта. Присяжные 11 марта единогласно признали Кулакова виновным.

<p>Андрей Кулаков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-82053713_18108?z=photo-82053713_456248502/album-82053713_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Раменского района</a></p>

Андрей Кулаков. Фото © VK / Администрация Раменского района

Прокурор в ходе заседания попросил приговорить к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой — замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

"Прокурор попросила 9 лет и 10 месяцев строгого режима", — заявил адвокат Кулакова Артём Сарбашев в беседе с ТАСС.

Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой обнаружили 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал.

Экс-главу Раменского района Кулакова присяжные признали виновным в убийстве

Экс-главу Раменского района Кулакова присяжные признали виновным в убийстве

Виктория Дитрих
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