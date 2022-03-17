Россиянка из Неаполя пожаловалась на угрозы убийством от соседей-украинцев

Марина Алдухова рассказала об угрозах со стороны украинцев. Видео © Телеграм-канал / SHOT

Украинцы в социальных сетях угрожают расправой россиянке, живущей в итальянском Неаполе. Причина угроз — публичная поддержка России. Видео беседы с женщиной опубликовал телеграм-канал SHOT.

Марина Алдухова уже более 16 лет живёт в Неаполе. С ней по соседству живёт семья с Украины. Всё это время их связывали дружеские отношения, но всё изменилось после публикации, которую россиянка разместила в одной из социальных сетей. На своей личной странице женщина написала пост со словами поддержки России, который сопровождался национальным флагом. Сразу после этого на женщину посыпались угрозы убийством и оскорбления, в том числе и от соседей.

"Вначале я не обращала внимания, но, когда угрозы стали поступать от соседки с западной Украины и от её сына, я не выдержала, пошла в полицию и написала на них заявление об угрозах. Через пару дней сын соседки сделал пост в социальной сети с призывом к убийству "москалей", — рассказала жительница Неаполя.