Песков: Работа над соглашением между РФ и Украиной продолжается
Накануне газета Financial Times сообщила, что Москва и Киев якобы подготовили план из 15 пунктов, однако в Кремле это опровергли.
Россия и Украина продолжают работу над соглашением, публикация газеты Financial Times о якобы завершении процесса не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этой публикации много компиляций информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о темах на повестке дня, но собрано всё неверно. В целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что, когда в этом процессе наметится прогресс, Кремль сообщит.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что РФ и Украина якобы подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ. Всего 15 пунктов. Дмитрий Песков тогда счёл преждевременным раскрывать подробности возможных договорённостей между Москвой и Киевом.
ТАСС / Кряжев Александр