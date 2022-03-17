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Опубликовано 17 марта 2022, 10:34

Песков: Работа над соглашением между РФ и Украиной продолжается

Накануне газета Financial Times сообщила, что Москва и Киев якобы подготовили план из 15 пунктов, однако в Кремле это опровергли.

Россия и Украина продолжают работу над соглашением, публикация газеты Financial Times о якобы завершении процесса не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой публикации много компиляций информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о темах на повестке дня, но собрано всё неверно. В целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что, когда в этом процессе наметится прогресс, Кремль сообщит.

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Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что РФ и Украина якобы подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения ВСУ. Всего 15 пунктов. Дмитрий Песков тогда счёл преждевременным раскрывать подробности возможных договорённостей между Москвой и Киевом.

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ТАСС / Кряжев Александр

Александр Юнашев
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