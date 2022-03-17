Песков: Работа над соглашением между РФ и Украиной продолжается

Накануне газета Financial Times сообщила, что Москва и Киев якобы подготовили план из 15 пунктов, однако в Кремле это опровергли.

Россия и Украина продолжают работу над соглашением, публикация газеты Financial Times о якобы завершении процесса не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой публикации много компиляций информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о темах на повестке дня, но собрано всё неверно. В целом это не соответствует действительности. Работа [над соглашением] продолжается", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что, когда в этом процессе наметится прогресс, Кремль сообщит.