Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Феттель заболел коронавирусом перед стартом сезона
Из-за болезни он пропустит первый этап, который пройдёт в предстоящие выходные в Бахрейне.
Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды "Астон Мартин", за которую выступает немецкий спортсмен.
Новый сезон "Формулы-1" стартует уже на этой неделе. Первый этап пройдёт в Бахрейне на трассе "Сахир".
Из-за болезни Феттель не сможет выйти на старт на этой неделе. В Бахрейне его заменит резервный пилот команды "Астон Мартин" Нико Хюлькенберг.
Феттель побеждал в "Формуле-1" с 2010 по 2013 год. В минувшем сезоне он занял в общем зачёте 12-е место.
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