НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 10:26

Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Феттель заболел коронавирусом перед стартом сезона

Из-за болезни он пропустит первый этап, который пройдёт в предстоящие выходные в Бахрейне.

Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды "Астон Мартин", за которую выступает немецкий спортсмен.

Новый сезон "Формулы-1" стартует уже на этой неделе. Первый этап пройдёт в Бахрейне на трассе "Сахир".

Из-за болезни Феттель не сможет выйти на старт на этой неделе. В Бахрейне его заменит резервный пилот команды "Астон Мартин" Нико Хюлькенберг.

"Надеюсь, это случится скоро": Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Хэмилтон собрался сменить фамилию

"Надеюсь, это случится скоро": Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Хэмилтон собрался сменить фамилию

Феттель побеждал в "Формуле-1" с 2010 по 2013 год. В минувшем сезоне он занял в общем зачёте 12-е место.

Обложка ©

Getty Images / Mark Thompson/

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1