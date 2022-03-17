Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Феттель заболел коронавирусом перед стартом сезона

Четырёхкратный чемпион мира "Формулы-1" Себастьян Феттель сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба команды "Астон Мартин", за которую выступает немецкий спортсмен.

Новый сезон "Формулы-1" стартует уже на этой неделе. Первый этап пройдёт в Бахрейне на трассе "Сахир".

Из-за болезни Феттель не сможет выйти на старт на этой неделе. В Бахрейне его заменит резервный пилот команды "Астон Мартин" Нико Хюлькенберг.