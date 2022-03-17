"Чудовищный подлог": Пескова ужаснула попытка La Stampa выдать трагичное фото удара по Донецку за обстрел Киева

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия продолжит методично, терпеливо и активно разъяснять все подобные фейки.

Статья итальянской газеты La Stampa об обстреле Киева, иллюстрированная фотографией с последствиями удара ВСУ по Донецку, является фейком и чудовищным подлогом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Факты таких фейков известны в РФ. Это чудовищная ложь. Причём очень многие телеканалы также это показывают. Что самое интересное, "красочно трагические ролики" вчера, когда господин [президент Украины Владимир] Зеленский выступал перед Конгрессом США, там показывали. Доверчивые эмоциональные конгрессмены с упоением хлопали", — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что такие публикации не добавляют уважения и престижа этой итальянской газете. Но она, к сожалению, "не одинока в своих чудовищных подлогах". По словам пресс-секретаря, Россия продолжит методично, терпеливо и активно разъяснять все подобные фейки.