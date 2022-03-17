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Опубликовано 17 марта 2022, 10:29

"Чудовищный подлог": Пескова ужаснула попытка La Stampa выдать трагичное фото удара по Донецку за обстрел Киева

Фото © Twitter / Елена Пшеничная

Фото © Twitter / Елена Пшеничная

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия продолжит методично, терпеливо и активно разъяснять все подобные фейки.

Статья итальянской газеты La Stampa об обстреле Киева, иллюстрированная фотографией с последствиями удара ВСУ по Донецку, является фейком и чудовищным подлогом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Факты таких фейков известны в РФ. Это чудовищная ложь. Причём очень многие телеканалы также это показывают. Что самое интересное, "красочно трагические ролики" вчера, когда господин [президент Украины Владимир] Зеленский выступал перед Конгрессом США, там показывали. Доверчивые эмоциональные конгрессмены с упоением хлопали", рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что такие публикации не добавляют уважения и престижа этой итальянской газете. Но она, к сожалению, "не одинока в своих чудовищных подлогах". По словам пресс-секретаря, Россия продолжит методично, терпеливо и активно разъяснять все подобные фейки.

Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева
Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева

Ранее публикацию итальянской газеты также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, в "антироссийском угаре" журналистам издания становится всё равно, что они говорят своим читателям неправду.

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Александр Юнашев
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