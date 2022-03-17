В Китае пообещали никогда не забывать, кто бомбил их посольство в Югославии
Дипломаты призвали альянс задуматься над тем, какую роль он сыграл в обеспечении мира и стабильности по всей Земле.
КНР никогда не забудет, кто нанёс удары по Посольству Китая в Югославии, и Пекин не нуждается в лекциях от нарушителей международного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте миссии КНР при Европейском союзе.
"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — говорится в сообщении.
Таким образом дипломаты Китая ответили на критику НАТО в адрес Пекина из-за его позиции относительно ситуации вокруг Украины. В заявлении также говорится, что НАТО — пережиток холодной войны, продолжающий расширять как географию, так и спектр операций. Китайцы призвали альянс задуматься над тем, какую роль он сыграл в обеспечении мира и стабильности по всей Земле.
Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин выразил готовность оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили КНР "последствиями" за помощь Москве. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
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Getty Images / Feng Li