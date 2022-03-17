В Китае пообещали никогда не забывать, кто бомбил их посольство в Югославии

КНР никогда не забудет, кто нанёс удары по Посольству Китая в Югославии, и Пекин не нуждается в лекциях от нарушителей международного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте миссии КНР при Европейском союзе.

"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — говорится в сообщении.