Песков оценил стиль ведения переговоров украинской стороной как "весьма и весьма неспешный"

Наша делегация во главе с Мединским готова работать круглосуточно, но аналогичного рвения с украинской стороны в Кремле не видят.

Российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но та сторона не демонстрирует подобного рвения. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что стиль ведения украинской стороной переговоров — весьма и весьма неспешный. Мы помним этот стиль в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер. Тогда тоже всё долго шло в неспешном режиме и в итоге стало одной из причин тупика", — рассуждает представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Киев откажется от этой тактики, поскольку эффективные переговоры во многом помогут урегулировать ситуацию.

"Наша делегация во главе с Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", — заключил он.