Песков оценил стиль ведения переговоров украинской стороной как "весьма и весьма неспешный"
Наша делегация во главе с Мединским готова работать круглосуточно, но аналогичного рвения с украинской стороны в Кремле не видят.
Российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но та сторона не демонстрирует подобного рвения. Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что стиль ведения украинской стороной переговоров — весьма и весьма неспешный. Мы помним этот стиль в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер. Тогда тоже всё долго шло в неспешном режиме и в итоге стало одной из причин тупика", — рассуждает представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что Киев откажется от этой тактики, поскольку эффективные переговоры во многом помогут урегулировать ситуацию.
"Наша делегация во главе с Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", — заключил он.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов