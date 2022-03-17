ЦБ увеличит максимальный размер операции в системе СБП до миллиона рублей с 1 мая

Центробанк увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). С первого мая лимит на переводы и платежи планируется повысить с 600 тысяч до миллиона рублей.

"Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам", — сообщается на сайте Банка России.

Уточняется, что для совершения платежа покупателю необходимо будет лишь отсканировать QR-код и подтвердить перевод в своём мобильном банке. Эти меры также позволят предприятиям сократить издержки на приём безналичных платежей. При этом минимальный суточный лимит переводов через СБП для клиентов банков останется на уровне не менее 150 тысяч рублей, месячный лимит — 100 тысяч рублей.