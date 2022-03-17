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Опубликовано 17 марта 2022, 10:12
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Появилось видео ликвидации подразделения "Азова" и его бронетехники под Троицком

Цель была достигнута силами артиллерии ДНР. На кадрах видно, как снаряды точно попадают в намеченные объекты.

Под Троицком уничтожена бронетехника и живая сила одного из подразделений нацбатальона "Азов" артиллерией ДНР. Видео © RT

Под Троицком уничтожена бронетехника и живая сила одного из подразделений нацбатальона "Азов" артиллерией Донецкой Народной Республики. Кадры нанесения ударов публикует RT.

На видеозаписи слышны переговоры военных Народной милиции ДНР и видны взрывы, а также последовавший за ударами пожар.

Ранее сообщалось, что силы ДНР освободили уже 95 населённых пунктов республики в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

В ДНР запустили бот для украинских военных, желающих сложить оружие
В ДНР запустили бот для украинских военных, желающих сложить оружие
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RT

Татьяна Миссуми
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