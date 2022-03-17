Появилось видео ликвидации подразделения "Азова" и его бронетехники под Троицком
Цель была достигнута силами артиллерии ДНР. На кадрах видно, как снаряды точно попадают в намеченные объекты.
Под Троицком уничтожена бронетехника и живая сила одного из подразделений нацбатальона "Азов" артиллерией ДНР. Видео © RT
Под Троицком уничтожена бронетехника и живая сила одного из подразделений нацбатальона "Азов" артиллерией Донецкой Народной Республики. Кадры нанесения ударов публикует RT.
На видеозаписи слышны переговоры военных Народной милиции ДНР и видны взрывы, а также последовавший за ударами пожар.
Ранее сообщалось, что силы ДНР освободили уже 95 населённых пунктов республики в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.