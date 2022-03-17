В Донецке хоронят погибшего при ударе украинской "Точкой-У" многодетного отца

По словам вдовы, когда семья узнала трагические известия, у всех был шок, а у детей случилась истерика. Теперь она собирается с силами и задаётся единственным вопросом: как жить дальше?

Жена погибшего при ракетном ударе "Точкой-У" в Донецке рассказала, как семья восприняла новость о его смерти. Видео © Telegram / SHOT

Татьяна Грушевская сегодня хоронит своего мужа Сергея, который стал одним из погибших при ударе "Точкой-У" по центру Донецка. У него осталось четверо детей, младшей дочке всего пять лет, пишет телеграм-канал SHOT.

У 43-летнего сотрудника МВД в злополучный день, когда случилась трагедия, должен был быть выходной, но его вызвали на дежурство. По словам Татьяны, он получил ранение в живот и спину, после чего скончался в больнице от кровопотери.

"Нам сообщили, что папы больше нет. Был у всех шок. Все кричали. Когда соседи вызвали скорую, мы не могли просто сына привести в чувство, которому двенадцать лет. У него случился нервный срыв. У девочки, которой пять лет, была истерика", — поделилась вдова.

Она рассказала, что старший сын, которому четырнадцать лет, хочет поступить в юридическую академию на юриста. "Я хочу быть лучше папы, чтобы он мной гордился", — сказал подросток, чем крайне удивил свою маму. Пока же вдова собирается с силами и задаётся вопросом, как дальше жить без кормильца и главы семьи.

Также друг погибшего Денис назвал случившееся большим горем. Он рассказал, что Сергей невероятно любил свою жену и своих детей, и отметил, что таких людей крайне сложно встретить.