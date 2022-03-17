Песков заявил, что РФ не может следовать решению суда ООН о прекращении "Операции Z"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Представитель Кремля напомнил о таком понятии инстанции, как согласие сторон, о котором в нынешней ситуации речи не идёт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить "Операцию Z" на Украине.
"Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Вчера вечером Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" "Операцию Z" на Украине. При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заметил, что она завершится, когда все её цели будут достигнуты. А условиями прекращения огня являются демилитаризация Незалежной и отказ от присоединения к НАТО.